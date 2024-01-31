Нидерланды, Германия и Польша подписали документ о создании военного коридора

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Нидерланды, Германия и Польша подписали документ о создании коридора для перемещения войск и военной техники в рамках "военного шенгена". Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

"Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг", – указала она в своей публикации.

В конце ноября 2023 года глава объединенного командования по логистике, генерал-лейтенант Александр Соллфранк заявил о планах НАТО создать "военный шенген", чтобы избавиться от бюрократических проблем во время передвижения войск Альянса. По его словам, это мешает передвижению войск по Европе, что, в свою очередь, может привести к серьезным задержкам в случае конфликта с Россией.



Информацию о возможном формировании такого соглашения в Москве оценили как развитие противостояния с РФ и нагнетание напряженности в Европе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, НАТО считает Россию очевидным противником. Также представитель Кремля выразил свою обеспокоенность этими действиями.

По информации западных СМИ, все страны НАТО могут согласовать систему еще до саммита Альянса в Вашингтоне в июле 2024 года.