Первый президент Казахстана Назарбаев признал наличие второй семьи

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах впервые признал наличие второй семьи, сообщает News.ru.

В книге "Моя жизнь" экс-президент страны признался, что еще в конце 1990-х годов познакомился со своей новой возлюбленной – Асель Исабаевой. Он вспоминает, что она вручила ему букет у трапа самолета во время рабочей поездки в Талдыкорган.

"Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия – в сближение. Постепенно мы стали встречаться. <...> я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества", – пишет он в своей книге.

Его первая жена, которая родила ему трех дочерей в 1963, 1967 и 1980 годах, "поняла и простила его". О своей второй семье Назарбаев признался ей только после рождения первого сына в 2005 году. А в 2008 году Асель родила экс-президенту страны второго сына.



"Вообще я одинаково отношусь к детям, будь это мальчик или девочка. В трех своих дочерях я души не чаю. И рожденных от них внуков считаю (вопреки казахской этнокультурной традиции) такими же полноправными внуками. Сын – наследник и продолжатель фамилии", – пояснил он.

Ранее стало известно, что предприниматель и младший брат экс-президента Казахстана – Болат ушел из жизни в возрасте 70 лет. Брат Назарбаева скончался после продолжительной болезни.

В этом году власти Казахстана лишили Назарбаева особого статуса, пожизненных гарантий и привилегий. В июле стало известно, что он остался без государственной охраны, а до этого его лишили всех государственных наград. Назарбаев выполнял функции главы Казахстана почти 30 лет, с 1989 по 2019 год.

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