Президент ФРГ просидел в самолете около получаса в ожидании катарских чиновников – СМИ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который прилетел с визитом в Катар, был вынужден находиться около получаса в самолете в ожидании катарских чиновников. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Stern.

По данным СМИ, другие пассажиры вышли из самолета после приземления в Дохе.

"Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", – говорится в сообщении.

Ранее Штайнмайер выразил мнение, что действия российской стороны на Украине стали причиной "эпохального разрыва" отношений между Москвой и Берлином.

Вместе с тем он указал, что Германия сейчас переживает не лучшие времена. Учитывая нынешнюю обстановку в мире, теперь никто не может гарантировать безопасность, уточнил президент.