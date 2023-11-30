30 ноября, 10:39Политика
Президент ФРГ просидел в самолете около получаса в ожидании катарских чиновников – СМИ
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который прилетел с визитом в Катар, был вынужден находиться около получаса в самолете в ожидании катарских чиновников. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Stern.
По данным СМИ, другие пассажиры вышли из самолета после приземления в Дохе.
"Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", – говорится в сообщении.
Ранее Штайнмайер выразил мнение, что действия российской стороны на Украине стали причиной "эпохального разрыва" отношений между Москвой и Берлином.
Вместе с тем он указал, что Германия сейчас переживает не лучшие времена. Учитывая нынешнюю обстановку в мире, теперь никто не может гарантировать безопасность, уточнил президент.
Читайте также