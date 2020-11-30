Саркисян попросил Путина о помощи в возвращении военнопленных из Азербайджана

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Президент Армении Армен Саркисян попросил у Владимира Путина помощи в возвращении на родину военнопленных и заложников из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе президентского аппарата Армении.

"В сообщении говорится об обеспокоенности армянского сообщества и диаспоры из-за ситуации с солдатами и мирными жителями, которые находятся в плену в Азербайджане. Посредничество президента России в возвращении наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших станет большой поддержкой", – говорится в письме Саркисяна.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.