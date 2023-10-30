Командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский возглавил группировку "Днепр" – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский возглавил группировку "Днепр", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

До него командующим группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении был генерал-полковник Олег Макаревич.

Ранее генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. По данным СМИ, назначение Лапина состоялось в конце 2022 года. При этом Минобороны и другие российские госструктуры об этом не информировали.

В спецоперации на Украине Лапин выполнял функции командующего группировкой российских войск "Центр". До этого он был назначен командующим войсками Центрального военного округа.