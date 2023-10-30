30 октября, 13:48
Командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский возглавил группировку "Днепр" – СМИ
Фото: Министерство обороны РФ
Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский возглавил группировку "Днепр", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.
До него командующим группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении был генерал-полковник Олег Макаревич.
Ранее генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. По данным СМИ, назначение Лапина состоялось в конце 2022 года. При этом Минобороны и другие российские госструктуры об этом не информировали.
В спецоперации на Украине Лапин выполнял функции командующего группировкой российских войск "Центр". До этого он был назначен командующим войсками Центрального военного округа.
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