Президент Ирана отказал Трампу во встрече

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Президент Ирана Хасан Роухани отказал Дональду Трампу во встрече в рамках Генассамблеи ООН.

Президент США предлагал провести встречу Хасану Роухани во время визита последнего в Нью-Йорк для участия в ежегодной конференции, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на иранское агентство Fars.

Кроме того, повлиять на положительный ответ иранского лидера пытался французский президент Эммануэль Макрон. Но посреднику также не удалось добиться благосклонности главы Ирана.

Ранее Трамп дал поручение администрации разобраться с недоработками в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который в 2015 году одобрил Иран и еще шесть стран. Американский лидер пояснил, что Вашингтон будет противостоять враждебным действиям Тегерана, чтобы не дать ему заполучить ядерное оружие.

Хасан Роухани ответил на новую стратегию США по ядерной сделке.

"Если когда-нибудь наши интересы будут ущемлены, или если другие стороны откажутся выполнять свои обязательства, им стоит знать, что Иран не станет сомневаться и даст подходящий ответ", – заявил он.