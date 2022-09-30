США признают независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии

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США решили признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ, расположенных в Тихом океане. Об этом сообщает сайт Белого дома.

"Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств", – прокомментировал президент США Джо Байден.

По его словам, в ближайшем 10-летии мировая история будет определяться событиями, происходящими в регионе Тихого океана.

Острова Кука и Ниуэ имеют статус независимых стран, находящихся в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Уточняется, что Россия не признает острова субъектами международного права.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров о включении в состав России новых территорий состоится в Кремле 30 сентября.

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