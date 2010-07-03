ЦИК объявил конкурс работ в сфере избирательного права

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Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей, организаторов выборов в органы госвласти, органы местного самоуправления в России и участников избирательных кампаний будет проходить с 30 августа текущего года по 31 июля 2020 года. Решение приняли на заседании ЦИК, передает Агентство "Москва".

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, краткое название конкурса – "Атмосфера".

"Мы сочли необходимым уточнить требования номинации "Творческий циклон": ограничили хронометраж роликов, которые нам будут представлять, до 90 секунд и уточнили, что эти ролики направлены на информационно-разъяснительную деятельность, способствование повышению правовой культуры, побуждение к участию в выборах", – сказала она.

Также Гришина отметила, что автором конкурсной работы может стать только гражданин РФ, который обучается или работает в российских образовательных организациях.

Заявки для участия будут приниматься до 1 ноября, а финал конкурса запланирован на апрель-июнь 2020 года. Победители конкурса получат премию.

В этом году в столице состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

По мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, избирательная кампания 2019 года проходит лучше прошлогодней. Она объяснила, что такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения заметны пока лишь на данном этапе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.