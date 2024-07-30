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Школьница из Луганска Фаина Савенкова сообщила, что получила ответы на свои письма от канцелярий президента Сирии Башара Асада и лидера Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА Новости.

Девочка успела встретиться с помощником Асада, который уже пригласил ее посетить Сирию. Сам разговор, по словам девочки, прошел в дружелюбной атмосфере. В ответ на письмо Макрону ей поступил ответ от помощника французского президента, который не предоставил никаких конкретных деталей.

"Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", – отметила школьница.

Также Савенкова написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой прекратить поставки оружия Запада на Украину. Школьница отметила, что политику было бы полезно посетить Донбасс и увидеть, как западное оружие убивает мирных жителей.

