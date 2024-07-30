РБК: кабмин предложил продлить приоритет для топлива на железных дорогах до зимы

Фото: 123RF/marushy

Правительство РФ обсуждает возможность продлить приоритет перевозок нефтепродуктов по железной дороге для внутреннего рынка до зимы, пишет РБК со ссылкой на источники на транспортном и топливном рынке.

В частности, этот вопрос обсуждался 29 июля на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов у вице-премьера РФ Александра Новака, уверены журналисты. По действующему плану приоритет поставок должен снизиться уже с 1 сентября 2024 года.

На совещании штаба при этом было предложено сохранить "третью очередь" для перевозки нефтепродуктов до 1 декабря, однако окончательное решение еще не принято. В настоящий момент, по информации собеседников издания, рассматривается вариант сохранить текущий приоритет на постоянной основе.

Такие обсуждения, по версии экспертов топливного рынка, могут говорить об обострении ситуации с бензином. В частности, решение о сохранении приоритета, по их мнению, позволит остановить рост цен на бензин.

Ранее департамент нефтегазового комплекса Минэнерго увидел "тревожный звонок" по росту цен на нефтепродукты в крупном опте. Уточнялось, что стоимость дизельного топлива растет вслед за повышением цен на бензин. При этом запасы топлива находятся на высоком уровне, успокаивали в ведомстве.

