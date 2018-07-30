Глава МИД РФ рассказал об осведомленности Москвы о военных планах США

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

У Москвы есть гарантированная информация о планах военных США и других государств в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия сохраняет свое военное присутствие в мире. Благодаря этому страна обеспечивает свою обороноспособность.

"Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены", – сказал Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что это неоднократно подтверждал Владимир Путин.

Ранее Лавров подверг острой критике политику Запада в отношении России. Западные страны строят политику на бездоказательных формулировках в стиле "весьма вероятно". В этой связи глава МИД РФ напомнил о ситуации с расследованием мнимого "вмешательства" Москвы в президентские выборы в США.