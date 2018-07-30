Пушков прокомментировал предложение латвийского депутата разделить Россию

30 июля, 15:24
Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о преимуществах распада России на небольшие государства. По словам Пушкова, Кирштейнсу нужно подумать о внутренней ситуации в своей стране, а не строить планы по "разделу России".
"Скоро там вообще никого не останется, кроме самого депутата и его дружков-националистов на пустой и заброшенной латвийской земле", – написал Пушков в Twitter.
Сенатор отметил, что из-за правления политиков с аналогичными взглядами из Латвии уезжает все больше людей.
Ранее Кирштейнс заявил о преимуществах распада России на небольшие государства. По его словам, только тогда, когда РФ распадется на небольшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся.
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