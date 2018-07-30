Экс-глава МЧС вошел в список кандидатов в сенаторы от врио главы Приморья

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В список кандидатов в члены Совфеда вошел бывший глава МЧС России Владимир Пучков. Список предоставил в избирком врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Сам Тарасенко претендует на пост главы региона, передает РИА Новости.

В список кандидатов также вошли ведущий инспектор группы управления командования Объединенного стратегического командования Восточного военного округа Александр Конев и генеральный директор ООО "Веросса" Дмитрий Пенязь.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября. На пост главы региона также претендуют депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко, депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева.

Как сообщалось ранее, 4 октября 2017 Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Миклушевского от должности губернатора Приморского края. На его место назначили генерального директора "Росморпорта" Андрея Тарасенко.