Японский наследный принц стал новым императором страны

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Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны. Это произошло в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля по Москве), сообщает информационное агентство Киодо Цусин.

Эпоха правления нового монарха именуется эрой Рэйва ("Прекрасной гармонии"). Таким образом, в Японии наступает первый год эры Рэйва. Эта система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной системой.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито. Император завершил религиозные и семейные ритуалы по отречению. В древнем наряде он посетил три святилища, посвященные синтоистским божествам, предкам-императорам и богине солнца Аматэрасу.



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До этого Акихито совершил 11 таких ритуалов в разных районах Японии. Император символически доложил богам о своем уходе.

Нарухито – первый японский император, который родился после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако – это дочь японского дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард. Масако до замужества сделала карьеру в МИД Японии. У императорской четы есть дочь Айко, она родилась 1 декабря 2001 года.