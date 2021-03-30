В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Крым поблагодарил за бесплатную рекламу местных достопримечательностей Австралию и Канаду, которые расширили санкции против России и полуострова, сообщает РИА Новости.
По словам главы комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, санкции работают как эффект бумеранга.
"Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", – отметил он.
Ранее Австралия ввела санкции в отношении четырех компаний и одного физлица из России. Они были задействованы в строительстве и эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.