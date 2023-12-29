Отставной генерал ВСУ рассказал о поражении одного из мощнейших предприятий Украины

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Российские удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенные 29 декабря, попали в одно из мощнейших предприятий Украины, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

По его словам, недавно один из государственных порталов страны разместил информацию о контрактах одного из крупных заводов. В той же публикации был обозначен круг фабрик, с которыми эта организация сотрудничает.

Генерал возмутился, что сегодня именно туда и "прилетело". По мнению бывшего генерала, "это просто безобразие", а служба безопасности очень плохо работает либо занимается не тем, чем нужно.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что на военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы.



Во многих городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы. На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли и на объекте критической инфраструктуры во Львове, после которых вспыхнул пожар.

По сообщению Минобороны, российские военные с 23 по 29 декабря произвели 51 удар по военным объектам ВСУ с помощью ракет и БПЛА.

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