В Госдуме прокомментировали расширение зоны контроля Украины в Черном море

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В комитете Госдумы по международным делам прокомментировали решение президента Украины Петра Порошенко подписать закон о расширении зоны контроля Украины в Черном море с 12 до 24 морских миль.

По мнению члена комитета Антона Морозова, это решение связано со стремлением Украины "политизировать вопрос Керченского пролива".

"На Украине по-прежнему хотят <…> продолжить провокацию в отношении акватории и движения там военных судов. Это ни к чему хорошему не приведет", – сказал депутат в комментарии RT.

Морозов также отметил, что нарушители, которые незаконно осуществляют судоходство в российской акватории, будут привлечены к ответственности согласно нормам международного права.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые нарушили границу РФ. 24 моряка-гражданина Украины были арестованы на два месяца. Москва заявила, что это была провокация по отношению к России. Киев ответил объявлением военного положения в стране и решением не продлевать Договор о дружбе с Россией.