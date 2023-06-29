В Херсонской области сообщили об уничтожении ВС РФ отряда ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили отряд ВСУ, готовящийся к переправе. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале.

По его информации, за последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок ВСУ, на которых было более 30 бойцов украинской армии. Украинские военные планировали высадиться у опор Антоновского моста на левом берегу, заявил политик.

"Минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка Т-80БВМ поразил на купянском направлении с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра переданную Киеву американскую БМП Bradley. Уточнялось, что российской технике успешно удается поражать цели, находящиеся на большом расстоянии вне зоны прямой видимости.

До этого российские военные уничтожили временный пункт дислокации командования 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске в ДНР. Также российской армией нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районе сел Предтечено и Веселого в ДНР.

ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ