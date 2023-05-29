Посол ЦАР заявил, что страна хотела бы разместить военную базу РФ на своей территории

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Центрально-Африканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории, заявил посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, российская сторона могла бы разместить в республике базу, в которой находились бы от 5 до 10 тысяч солдат. Додону-Пунагаза уточнил, что во время визита председателя парламента ЦАР Симплиса Саранджи в РФ это предложение обсуждалось.

Также во время первой встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Додону-Пунагаза говорил ему о положительном отношении ЦАР к присутствию российских военных инструкторов.

Посол отметил, что ЦАР стала первой страной на Африканском континенте, выступившей против размещения военных баз Франции.

"Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам", – сказал он.

Ранее посол РФ в Банги Александр Бикантов заявлял, что армия ЦАР с поддержкой российских инструкторов разгромила большую часть бандформирований.

Он добавил, что власти ЦАР высоко оценивают то, как российские инструкторы подготавливают местных военнослужащих и полицейских, а также консультируют по теме борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

