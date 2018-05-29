В бундестаге объяснили необходимость сотрудничества Европы с Россией

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Без России Европа не сможет решить целый ряд международных вопросов. Такое заявление сделал вице-президент бундестага член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман.

"Нам нужна новая совместная инициатива по реализации Минских соглашений с целью возобновления мирного процесса на Украине. Германия и Евросоюз вместе с Россией должны работать над сдерживанием угрозы для Израиля со стороны Ирана и сохранением ядерной сделки. Послевоенное устройство Сирии возможно только при сотрудничестве с Россией, а восстановить страну можно только вместе с Евросоюзом", – считает он, передает издание Frankfurter Allgemeine.

Опперман также подчеркнул, что европейским странам необходимо совместно с Россией разработать инициативу по разоружению.

Парламентарий добавил, что единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока могло бы стать импульсом для экономики Европы. По мнению Оппермана, это особенно актуально на фоне планов КНР по созданию нового Шелкового пути.

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Европе необходимо покончить с "ледниковым периодом в отношениях с Москвой".

Она отметила, что антироссийские санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в интересах Европы их следует отменить.

Однако Вагенкнехт отметила, что Германия должна и дальше критиковать присоединение Крыма к России и действия Москвы в Сирии.

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрели 8 мая дополнительные санкции в отношении России из-за проведения голосования во время выборов президента РФ в Крыму.

В начале марта Евросоюз официально продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 россиян и 38 российских компаний. Как отмечается в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры заключаются в замораживании активов и запрете на поездки.