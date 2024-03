Американский конгрессмен опубликовал алфавит из неудач Байдена

Фото: 123RF/americanspirit

Конгрессмен от республиканской партии Брайн Маст представил алфавит с подборкой неудач американского президента Джо Байдена. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Под буквой A он обозначил Афганистан, подразумевая вывод войск США из этого государства в 2021 году. Тогда погибли 13 американских военных, а тысячи союзников Штатов были брошены, заявил республиканец.

Под буквой B Маст вспомнил пограничный кризис (border crisis), под C – преступность (crime), а под D – долги жителей Америки (debt). Конгрессмен вспомнил и энергетический кризис (energy crisis), и международные отношения (foreign affairs). Последняя буква подборки – G – означает Joe must go (Джо должен уйти), добавил Маст.

Ранее стало известно, что 53% опрошенных жителей США назвали Байдена наиболее слабым лидером страны в качестве главнокомандующего, чем те, кто был до него. Лишь 24% заявили об обратном, а 20% назвали его равным своим предшественникам.