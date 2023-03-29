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11:32

Политика

Патрушев заявил, что Россия достигнет всех заявленных целей СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия добьется демилитаризации и денацификации Украины и достигнет всех заявленных целей специальной военной операции, заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что РФ также сможет обеспечить территориальную целостность и безопасность страны.

"Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты", – добавил он, выступая на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

Ранее Патрушев заявлял, что Россия уже дважды в истории спасала Соединенные Штаты от развала – в XVIII и XIX веках. Он отметил, что РФ является историческим защитником суверенитета и государственности любых народов. По его словам, в настоящее время в Штатах усиливаются противоречия между партиями, финансовыми структурами и корпорациями.

Патрушев также отмечал, что у России есть современное уникальное оружие, способное уничтожить любого противника. Секретарь Совбеза подчеркнул, что у РФ хороший запас терпения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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