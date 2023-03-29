В посольстве РФ в США назвали профанацией поддержку Вашингтона спецтрибунала против РФ

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В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что заявления некоторых американских чиновников о поддержке создания спецтрибунала против России являются откровенной профанацией, которая не имеет никакого отношения к правосудию.

"Соединенные Штаты продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам. Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях – не что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны", – говорится в телеграм-канале российской дипмиссии.

Дипломаты отметили, что одновременно с этим США воздерживаются от оценок преступных деяний киевского режима, который на протяжении многих лет терроризирует мирных жителей.

Также в Вашингтоне умалчивают и о собственной роли в разжигании конфликта на Украине, продолжая поставлять Киеву смертоносные вооружения, от применения которых гибнет гражданское население и разрушаются детские сады, школы, больницы, добавили в посольстве.

"Как могут в Вашингтоне рассуждать об "ответственности за агрессию", когда международное сообщество до сих пор не оправилось от катастрофических последствий американских авантюристских интервенций в Ирак, Афганистан, бомбежек Югославии и зверств во Вьетнаме?" – подчеркнули в дипмиссии.

Ранее заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В январе Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине и использовании российских замороженных активов для передачи Киеву. За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, против – 19, еще 33 отказались от участия.

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