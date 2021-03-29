Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:49

Николая Булаева переизбрали на пост зампредседателя ЦИК

политика

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Члены Центризбиркома выбрали Николая Булаева заместителем председателя комиссии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кандидатуру Булаева, который занимал пост зампреда Центризбиркома и в предыдущем составе комиссии, выдвинул председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

"За кандидатуру Булаева проголосовали 13 из 15 членов ЦИК, за другого кандидата – Курдюмова – 1", – уточнил он.

Сам Булаев отметил, что благодаря прежнему режиму взаимоотношений получится справиться со сложными избирательными кампаниями в 2021 году и президентской кампанией в 2024 году.

Элла Памфилова, избранная новым председателем ЦИК РФ, обратила внимание, что Булаев сможет достойно продолжить работу на должности заместителя главы комиссии.

Помимо того, бывший сотрудник администрации президента России Наталья Бударина была избрана секретарем Центризбиркома России. За нее отдано 14 голосов, против никто не выступил.

Полномочия предыдущего состава комиссии закончились в марте текущего года. ЦИК РФ формируется на пятилетний срок.

Ранее Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии РФ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать