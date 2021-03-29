Николая Булаева переизбрали на пост зампредседателя ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Члены Центризбиркома выбрали Николая Булаева заместителем председателя комиссии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кандидатуру Булаева, который занимал пост зампреда Центризбиркома и в предыдущем составе комиссии, выдвинул председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

"За кандидатуру Булаева проголосовали 13 из 15 членов ЦИК, за другого кандидата – Курдюмова – 1", – уточнил он.

Сам Булаев отметил, что благодаря прежнему режиму взаимоотношений получится справиться со сложными избирательными кампаниями в 2021 году и президентской кампанией в 2024 году.

Элла Памфилова, избранная новым председателем ЦИК РФ, обратила внимание, что Булаев сможет достойно продолжить работу на должности заместителя главы комиссии.

Помимо того, бывший сотрудник администрации президента России Наталья Бударина была избрана секретарем Центризбиркома России. За нее отдано 14 голосов, против никто не выступил.

Полномочия предыдущего состава комиссии закончились в марте текущего года. ЦИК РФ формируется на пятилетний срок.

Ранее Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии РФ.