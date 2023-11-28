Баку выразил протест ФРГ, США и Франции из-за незаконных финансовых переводов

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Баку выразил протест Германии, США и Франции из-за незаконных финансовых переводов. Послы этих стран были вызваны в МИД Азербайджана. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на азербайджанское дипведомство.

В сообщении уточнили, что до сведений дипломатов было доведено, что новостной портал AbzasMedia проводил незаконные финансовые операции, в которых участвовали зарегистрированные в этих странах организации, а также, что в эту деятельность вовлекались посольства указанных стран.

По информации министерства, Агентство международного развития США, Freedom Now, New Democracy Fund, иные организации незаконно переводили финансовые ресурсы на территорию Азербайджана, тем самым нарушая правила предоставления грантов, и вносили незаконные вклады в деятельность AbzasMedia.

В МИД Азербайджана отметили, что высказали послам серьезное возражение в связи с подобной деятельностью. Согласно местному законодательству, грантовые соглашения должны пройти государственную регистрацию в соответствующем порядке. Между тем выделение средств незарегистрированным проектам – серьезное нарушение законодательства страны.

Ранее Соединенные Штаты отменили встречи на высоком уровне, которые были запланированы с Азербайджаном, а также приостановили оказание военной и иной помощи государству из-за отсутствия прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном.

Позднее Баку отказался от встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которую Вашингтон предложил провести 20 ноября. Внешнеполитического ведомство республики обвинило США в предвзятости и одностороннем подходе. Азербайджанская сторона считает, что Вашингтон рискует потерять роль посредника в урегулировании отношений с Арменией.

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