Замглавы МИД РФ заявил об усилении нацеленности США на смену власти в России

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Соединенные Штаты демонстрируют усиление нацеленности на смену власти в РФ и организацию смуты внутри страны, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По его словам, это происходит на фоне развязанной США гибридной войны, при этом американцы поставили задачу нанести РФ стратегическое поражение. В этих условиях сценарий конфронтации между Москвой и Вашингтоном стал "данностью, из которой надо исходить", уточнил он.

Он считает, что самым негативным вариантом дальнейших событий будет продолжение эскалации и последующий разрыв двухсторонних дипломатических отношений.



"Либо менее драматическая опция: тотальное сдерживание России и Китая с элементами диалога в сочетании с активными попытками расколоть мировое большинство, несогласное с западным миропорядком", – пояснил замглавы МИД РФ.



Также он добавил, что не может прогнозировать, какой именно вариант возьмет верх в политике США. Ранее он сообщал, что перспективы налаживания взаимоотношений между странами не наблюдаются. На это даже могут не повлиять результаты выборов на пост президента США в 2024 году, считает Рябков.

Стабилизации отношений России и США не будет, пока Вашингтон принимает попытки говорить с Москвой с позиции силы, рассказывал ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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