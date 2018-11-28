Украина предложила США разместить у себя военную базу – СМИ

Фото: ТАСС/Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины

Власти Украины обратились к США с просьбой разместить военную базу на своей территории. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника в украинских правящих кругах.

Примером для украинских властей служат соседние страны, в частности, Польша, которая ведет переговоры с США по вопросу размещения базы на своей территории. "Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США", – заявил собеседник "Известий".

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник подтвердил изданию, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном по данному вопросу. По его словам, база нужна, чтобы "обеспечивать долгосрочную безопасность в связи с политикой России", а разместиться она должна недалеко от Крыма и Донбасса.

Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что США не станут размещать свою военную базу на Украине из-за больших затрат. "Сразу возникнет вопрос: кто будет финансировать содержание такой базы? Американцы, за свой счет? Это невыгодно. А Украине экономическая ситуация сейчас этого просто не позволяет. Даже в Польше уже некоторые сомневаются, нужна ли им база", – заявил Джабаров. Сенатор считает, что США продолжат сталкивать Россию и Украину, но сами не будут участвовать в конфликте.

В конце сентября в правительстве Польши вновь заявили о желании разместить на востоке или северо-востоке страны постоянную американскую военную базу. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень серьезно" изучит этот вопрос.

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