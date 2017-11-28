Владимир Путин впервые посетит Архиерейский собор

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин посетит Архиерейский собор храма Христа Спасителя. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть", – цитирует РИА Новости ответ Дмитрия Пескова на вопрос о планах президента посетить Архиерейский собор.

Как сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, Владимир Путин впервые приедет на Архиерейский собор в храм Христа Спасителя. Планируется, что там он встретится с членами собора — епископатом Русской православной церкви.

Александр Волков также отметил, что ранее встречи президента России с архиереями РПЦ, а также приезжавшими в Москву предстоятелями и представителями поместных православных церквей мира проходили в Кремле.