У НАТО нет данных, что инцидент с БПЛА в Румынии был намеренной атакой РФ – Столтенберг

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Североатлантический альянс не имеет доказательств, что инцидент с беспилотником в Румынии был "намеренной атакой со стороны России", сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России", – передает ТАСС его слова.

В ночь на 6 сентября сообщалось о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области. Эти города находятся на границе с Румынией.

На следующий день Столтенберг объявил о начале расследования в связи с обнаружением обломков БПЛА в Румынии. При этом он отметил, что ничего не указывает на то, что это была атака России. По его словам, властям Румынии передали сведения о вероятных обломках беспилотника на границе НАТО и Украины.

13 сентября министерство иностранных дел Румынии заявило о намерении вызвать посла России в Бухаресте в связи с обнаружением на территории страны новых обломков беспилотника, являющегося, по мнению ведомства, российским.



Российский беспилотник уничтожил украинскую САУ в зоне СВО