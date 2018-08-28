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В мире

28 августа 2018, 18:50

Президент ФРГ осудил беспорядки в Хемнице

политика за рубежом

Фото: AP/Markus Schreiber

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал несогласованные демонстрации в саксонском городе Хемниц, которые спровоцировало убийство местного жителя. Он осудил действия радикалов и отметил, что право применять силу имеет лишь только государство, передает ТАСС.

"Шок, вызванный убийством местного жителя использовали в корыстных целях, чтобы посеять ксенофобию и спровоцировать насилие на улицах города", – подчеркнул президент.

По его словам, только государство обеспечивает право и безопасность в стране, а граждане должны обеспечивать мир в обществе. Кроме того, глава государства призвал жителей Хемница не следовать за "самоназванными мстителями".

В Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По информации следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы. Еще два человека получили ранения. Помимо этого, во время беспорядков пострадал один гражданин России.

После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов вышли около 800 человек.

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