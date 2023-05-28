На Филиппинах сочли маловероятным введение санкций против России

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Манила не введет санкции в отношении российской стороны, заявил диппредставитель государства в Москве Игорь Байлен.

"Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", – цитирует его РИА Новости.

По словам советника по национальной безопасности Клариты Карлос, Филиппины занимают в вопросе санкций и по поводу украинского конфликта нейтральную позицию.

Ранее стало известно, что Токио ввел новые санкции против России. В стоп-лист попали журналистка Ольга Скабеева, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, командир батальона "Спарта" Артем Жога и другие.

Кроме того, Япония также заморозит активы 24 физических лиц и 78 организаций из России.