РФ запретила въезд "враждебно настроенным" гражданам Литвы

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Россия в качестве ответных мер запретила некоторым гражданам Литвы въезд в страну.

Как сообщили в МИД РФ, российские власти были вынуждены ввести запрет наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов, передает "Газета.ру".

"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", – пояснили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что "стоп-лист" останется открытым. В него могут добавить новых личностей в случае продолжения провокационных действий Вильнюса.

Пойти на этот шаг Москву заставило решение литовских властей о принятии аналога американского "закона Магнитского".

В ноябре 2017 года парламент Литвы принял закон, который запретил въезд в республику иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу в январе 2018 года.