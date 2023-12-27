27 декабря, 18:05Политика
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла" – СМИ
Фото: AP Photo/Mohammed Zaatari
Один из основателей ливанского движения "Хезболлах" и ее лидер на нескольких должностях Мухаммад Хасан Яги скончался на 66-м году жизни. Об этом заявил местный портал El-Nashra.
Уточняется, что он умер в результате долгой борьбы с тяжелой болезнью.
При этом в сообщении сказано, что похороны пройдут 28 декабря в городе Баальбек. В связи с этим ливанское шиитское движение призвало посетить траурную церемонию.
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