Рябков заявил об отсутствии перспективы улучшения отношений РФ и США

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Перспективы налаживания взаимоотношений между Россией и США не наблюдаются, даже не рассматривая результаты выборов на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме "Примаковские чтения", передает ТАСС.

"Управление глубоким кризисом в отношениях с США и всемерное наращивание, углубление партнерства с Китаем – тот путь, по которому, я думаю, мы будем двигаться", – заключил он.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов рассказал, что Москва не наблюдает никакого улучшения в диалоге между РФ и США по нормализации работы дипмиссий. По его словам, какие-либо решения и договоренности отсутствуют.



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