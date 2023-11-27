Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 21:25

Политика

Рябков заявил об отсутствии перспективы улучшения отношений РФ и США

Фото: 123RF/tupungato

Перспективы налаживания взаимоотношений между Россией и США не наблюдаются, даже не рассматривая результаты выборов на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме "Примаковские чтения", передает ТАСС.

"Управление глубоким кризисом в отношениях с США и всемерное наращивание, углубление партнерства с Китаем – тот путь, по которому, я думаю, мы будем двигаться", – заключил он.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов рассказал, что Москва не наблюдает никакого улучшения в диалоге между РФ и США по нормализации работы дипмиссий. По его словам, какие-либо решения и договоренности отсутствуют.

Лавров заявил, что Запад ведет войну против России

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика