Орбан заявил, что ЕС не может признать невозможность победы Украины на поле боя

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Все военные эксперты уже давно утверждают, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, однако только европейские политики не хотят этого признавать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его словам, в начале боевых действий победа Украины считалась реальной целью, на достижение которой Запад был готов предоставлять финансовую помощь киевской стороне.

"Но сейчас все знают, но не осмеливаются озвучить, что эта стратегия провалилась. Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят", – отметил Орбан.

При этом премьер-министр Венгрии подчеркнул, что уже не может быть и речи о проигрыше России или об уходе с поста президента России Владимира Путина, на что изначально рассчитывали страны Запада.

Ранее президент РФ встретился с премьер-министром Венгрии на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в условиях санкций. Венгерский премьер заявил, что Будапешт никогда не хотел противостояния с Москвой и заинтересован в продолжении экономического сотрудничества.

По его словам, для Венгрии приоритетом является прекращение притока беженцев и военных действий по соседству со страной.

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