Захарова заявила о подрыве основ ЕС из-за отхода от правил консенсуса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о подрыве основ Евросоюза из-за отхода от правил консенсуса.
"В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвет всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза", – написала она в своем телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что консенсус является результатом согласования, которое, в свою очередь, всегда предварительное и трудное. При этом в Брюсселе желают, как уточнила представитель МИД РФ, показать ситуацию с такой стороны, что отход от консенсуса якобы является волей простых граждан.
Кроме того, отметила Захарова, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недовольна тем, что не все государства готовы выполнять требования Соединенных Штатов.
"Если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьет замысел, который лег в основу европейского объединения. Как минимум в том виде, в котором мы его знаем", – заключила представитель МИД.
Ранее Захарова отмечала, что ЕС не скрывает желания затянуть конфликт на Украине, надеясь на победу и игнорируя человеческие жертвы. По словам дипломата, Запад надеется обеспечить "победу на поле боя" и стремится ослабить Россию за счет незаконных ограничительных мер.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Захарова прокомментировала развитие украинского кризиса
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