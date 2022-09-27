Замглавы МИД РФ Грушко принял копии верительных грамот нового посла ЕС в России

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Замминистра иностранных дел Александр Грушко принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в РФ Ролана Галярага. Об этом сообщается на сайте министерства.

"27 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял копии верительных грамот назначенного главы представительства Европейского союза в России Ролана Галарага", – говорится в материале.

Отмечается, что главной целью сейчас является поддержка дипломатических контактов, чтобы стороны имели возможность оперативно взаимодействовать по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Грушко на встрече с новым послом заявил о дискриминационном характере решения ЕС о полной приостановке соглашения об упрощенном характере выдачи виз. Он назвал это настоящим проявлением русофобии.

В начале сентября Совет ЕС окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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