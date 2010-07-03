Политолог оценил работу команды Зеленского

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский подверг критике работу команды президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он высказал ИА "НСН".
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что соратники Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева. Не уточняется, в какой город и с какой целью. Рабинович назвал эту идею попыткой "устроить из Украины "95 квартал".
"Ничего такого не будет. Эти слова Рабиновичу приписали, но это сказал кто-то из команды Зеленского. Но они все время говорят какой-то бред. Или принимают какие-то бредовые решения. Например, что можно ходить в администрацию президента в шортах. Всякую чепуху говорят. Можно в очередной раз сказать, что пришла команда, которая не знает, что делать, и вот она всякие бредовые идеи обсуждает вместо того, чтобы заняться критически важными для людей вещами", – сказал политолог.
Ранее Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть украинских моряков, арестованных в России по обвинению в нарушении государственной границы.
В ноябре 2018 года в районе Керченского пролива погранслужба РФ задержала украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера. На борту судов находились 24 украинских моряка.
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