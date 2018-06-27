СМИ назвали возможное место встречи Путина и Трампа

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в столице Финляндии Хельсинки. Такую возможность рассматривает Вашингтон.

Пока окончательного решения о встрече не принято, но все идет к тому, что что это будет столица Финляндии, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что австрийские власти готовятся к встрече двух лидеров в Вене. Американские и российские дипломаты были в Вене, где выясняли подробности предстоящего мероприятия.

Как отмечалось, было два варианта проведения встречи – до саммита НАТО в Брюсселе, стартующего 11 июля, и после визита Трампа в Великобританию, запланированного на 13 июля.