Поставки вооружений Украине противоречат заявлениям Турции о прекращении огня – МИД РФ

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Поставки вооружений Киеву от Анкары противоречат намерениям о прекращении огня, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс", – сказал он.

Пилипсон добавил, что Турция, поставляя вооружение Украине, противоречит своим же намерениям. Также поставки оружия никак не сочетаются с ролью посредника, подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна хочет организовать переговоры между РФ и Украиной.

Он напомнил о стамбульской площадке, на базе которой в первые месяцы СВО прошло несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом, и предложил возобновить этот формат.

