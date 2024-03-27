В Латвии заявили, что НАТО не готова к отправке войск на Украину

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Инициатива французского лидера Эммануэля Макрона направить сухопутные войска на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО оказались к этому не готовы. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Дискуссия об этом еще не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать", – цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что Киев не требовал у Альянса отправлять войска, поэтому не стоит сосредотачиваться на том, что украинское государство не просило.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что риторика французского президента связана с его рейтингом на посту главы государства.

"Во Франции всегда был популярен тезис: вернем величие Франции. А у Макрона выборы, и очень маленькая поддержка среди партий и в парламенте. Поэтому падает рейтинг", – уточнил он.

Так эксперт объяснил, почему президент Франции, который 2 года назад выступал миротворцем, резко поменял свою позицию. Однако, по словам Подберезкина, такая активность не нравится США, так как Париж форсирует события и создает ненужную напряженность.

"Всегда амбиции французов, которые иногда не согласовывают свои инициативы с американцами, вызывают (у США. – Прим. ред.) раздражение. <…> От него (Макрона. – Прим. ред.) уже открестились, и его инициатива уже повисла в воздухе. В реальности она вылилась в кукареканье", – заключил специалист.

Впервые о возможности отправки сухопутных войск Запада на Украину Макрон заявил 27 февраля. Однако, по его словам, в ходе конференции у него не удалось склонить на свою сторону другие страны.

До этого глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готова к конфликту с Россией. По его словам, они начали готовиться к нему после 2014 года.