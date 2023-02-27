Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ Бернса как дипломата и коллегу

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал ложной информацию из американских СМИ о том, что он якобы высокомерно вел диалог с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в ходе их последней встречи в Анкаре в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарышкин подчеркнул, что позитивно оценивает результаты встречи с Бернсом. По его словам, собрание в турецкой столице было содержательным. Встреча проходила в очень комфортной обстановке, заявил российский политик.

"И я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу – и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления", – поделился Нарышкин.

Он добавил, что собрание с американским коллегой продлилось 2,5 часа. Нарышкин подчеркнул, что это говорит об отсутствии дерзости и высокомерности в диалоге между представителями двух государств.

Инициатором проведения встречи между Нарышкиным и Бернсом выступил Вашингтон. Главы спецслужб переговорили по вопросам стратегической стабильности и сохранения каналов связи для управления ядерными и иными рисками.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в подобной встрече есть польза для российской стороны.

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