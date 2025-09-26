Форма поиска по сайту

26 сентября, 21:34

Pais: в ЕС назвали ошибочным утверждение Трампа о восстановлении границ Украины

В ЕС назвали ошибочным утверждение Трампа о восстановлении границ Украины – СМИ

Фото: 123RF/tefanphoto

Утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Украина сможет вернуться в свои старые границы, является ошибочным. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Pais, в которой приводится мнение неназванного источника из Берлина.

"События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности", – сказано в статье.

Один из собеседников журналистов также отметил, что Евросоюз (ЕС) оказался наедине с украинским кризисом.

Ранее Трамп заявлял, что Киеву якобы удастся вернуть старые территории при наличии поддержки со стороны ЕС и НАТО. Американский президент отмечал, что "полностью понял" военную и экономическую ситуацию в России и на Украине.

При этом ряд зарубежных экспертов сочли, что слова Трампа являются стратегическим шагом по активизации переговоров. Высказывания американского лидера не указывают на серьезные изменения в его политике, уверены представители ряда СМИ.

