Во Франкфурте-на-Майне неизвестный присоединился к кортежу Шольца и обнял его – СМИ

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Неизвестный мужчина на автомобиле незаметно присоединился к кортежу канцлера ФРГ Олафа Шольца, попал вместе с ним в аэропорт во Франкфурте-на-Майне и обнял его. Об этом сообщает Bild.

Все произошло, когда кортеж немецкого лидера возвращался с празднования 25-й годовщины основания Европейского центрального банка. Полиция пропустила мужчину по ошибке, поскольку сочла его сопровождающим лицом Шольца.

Неизвестный подбежал к канцлеру на летном поле, притянул рукой к себе и обнял, сообщается в материале издания. Реакция охраны Шольца последовала только после того, как мужчина отпустил его.

После произошедшего мужчину задержали. Как сообщил он сам, кортеж показался ему свадебным.

Ранее Шольц заявил о своих планах провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он сообщил, что давно не разговаривал с российским лидером. Вместе с тем канцлер ФРГ добавил, что между Москвой и Киевом должно быть заключено соглашение.

