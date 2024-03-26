В Приднестровье сказали, что не планируют просить Москву включить их в состав РФ

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Приднестровье не планирует в ближайшее время обращаться к Москве с просьбой включить их в состав России, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью с RTVI.

"Это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла. Это кампания по очернению либо дезинформации о целях и задачах, которые ставили перед собой наши парламентарии, наше общество. Она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля", – сказал Игнатьев.

Он подчеркнул, что съезд депутатов ставил цель обратить внимание на натянутые отношения между Кишиневом и Тирасполем на фоне переговоров. В частности, парламентарии рекомендовали правительству непризнанного государства обратиться к международным силам, включая РФ, которая вместе с ОБСЕ и Украиной принимает участие в процессе переговоров с Молдавией.

"Мы настаиваем на том, чтобы Российская Федерация проявляла политико-дипломатические подходы, направленные на то, чтобы не допустить разрушения переговорного процесса", – уверен глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что официальный Кишинев заражен "бациллой русофобии", что является ошибкой властей государства. Он подчеркивал, что Молдавия отказывается от любых диалогов с РФ. Также Песков напомнил тогда об актуальности проблемы Приднестровья.

