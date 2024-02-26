Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем

Фото: vk.com/Лена Колесникова

Депутат заксобрания Челябинской области Елена Колесникова поехала добровольцем в зону СВО вслед за мужем. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе парламента.

"Никаких препятствий для этого у нее нет", – сказано в сообщении.

В пресс-службе челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" подтвердили, что Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ.

Колесникову избрали депутатом заксобрания Челябинской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года. Кроме того, она была депутатом регионального парламента пятого и шестого созывов. Елена также является женой депутата Госдумы РФ Олега Колесникова.

Ее муж на странице в соцсети "ВКонтакте" писал, что уехал в зону спецоперации в качестве добровольца. Сейчас он является заместителем командира бригады БПЛА "Гром-Каскад" Воздушно-космических сил РФ.

Ранее дочь российского актера Ивана Охлобыстина рассказала, что ее отец попал под обстрел в Донбассе, когда доставлял гумпомощь. По ее словам, его спас бронежилет.

До этого Охлобыстин утверждал, что хотел стать военным священником в зоне СВО. Во время своего визита в Донецк он сообщил, что подавал соответствующее прошение, однако его отклонили.



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