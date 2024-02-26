Глава евродипломатии заявил, что эра доминирования Запада завершилась с началом СВО

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе обсуждения современных геополитических напряженностей в мире и отношений Европы со странами Глобального Юга признал, что эпоха превосходства Запада закончилась. Об этом сообщает "Радио 1".

Он добавил, что это было предсказуемо в теории, но не всегда делались практические выводы из данной новой реальности.

По его мнению, если глобальные геополитические напряженности, которые есть сейчас, будут развиваться в направлении "Запад против остальных", то будущее Европы может оказаться под угрозой.

Ситуация для Европы осложнилась из-за украинского кризиса и усилившейся напряженности на Ближнем Востоке, подчеркнул Боррель.

Ранее он высказал мнение, что украинский конфликт может завершиться в ближайшие месяцы. По его словам, Брюссель должен начать еще больше и быстрее помогать Киеву.

Помимо этого, Боррель заявил, что ЕС располагает достаточными ресурсами и мощностями, чтобы производить боеприпасы для Украины, однако испытывает недостаток в финансировании.