Медведев предрек гражданскую войну в США и создание Техасской народной республики

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Образование Техасской народной республики становится все более реальным, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он вспомнил свое шутливое предсказание, сделанное в конце 2022 года, а также обратил внимание на "полную неспособность" американской администрации и президента США Джо Байдена справиться с миграционным кризисом в Техасе.



"Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов", – объяснил Медведев.

Зампред Совбеза назвал официальный Вашингтон "полным импотентом" в вопросах внутренней политики, а решения Верховного суда страны по вопросам миграции оторванными от действительности.

"Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении", – сказал он, вспомнив "кровавую" гражданскую войну в США, которая унесла жизни тысяч людей.

Кроме предсказания на ушедший год, которые эксперты сочли троллингом, Медведев еще в мае 2023 года заявлял, что отделение Техаса от США является вопросом будущего.

В ночь на 13 января по московскому времени стало известно, что нацгвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики вдоль реки Рио-Гранде, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.

По данным СМИ, местные силы Техаса заблокировали доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 километрам границы с Мексикой. В том числе и из-за этого Минюст США обратился в Верховный суд страны.

Власти штата ранее неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Поэтому Техас начал высылать мигрантов на автобусах в крупные американские города, включая Вашингтон и Нью-Йорк.

22 января Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной около 48 километров на границе в Техасе, которое ранее установили под руководством губернатора Техаса Грега Эбботта. 25-го числа Эбботт заявил о намерении самостоятельно защищать свой участок границы от нелегальных мигрантов. Также тот отметил неспособность администрации президента США выполнять обязанности по защите границы.

Он подчеркнул, что за его штатом остается право на самооборону, поэтому он уже объявил о вторжении нелегальных мигрантов. Бывший президент США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты границы страны.

В заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации республиканских губернаторов, говорится, что губернаторы-республиканцы 25 штатов, включая Флориду, Вирджинию, Джорджию, Алабаму, Монтану, Оклахому и ряд других, обвинили администрацию Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией.

Ситуация на границе США и Мексики в Техасе является внутренним делом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В американском Техасе выступили против миграционной политики Байдена