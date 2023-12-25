Эксперт рассказал о возможных причинах эскалации беспорядков в сербском Белграде

Фото: 123RF/quatrox

Действия оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" можно объяснить фактором столицы. Об этом заявил главред издания "Балканист" Олег Бондаренко в беседе с "Лентой.ру".

"Накануне выборов оппозиция была уверена, что Белград у нее в кармане. Но они проиграли его ненамного, на три процента, и этого оппозиция никак не ожидала", – заявил эксперт.

Он объяснил, что в городе обычно сильны оппозиционные настроения, однако оппозиционеры неожиданно для себя "проиграли" Белград. Обычно в центре большая часть населения голосует за оппозицию, а в спальных районах – за партию Вучича, объяснил он.

Также Бондаренко уверен, что эскалация связана с внешними факторами. Он подчеркнул, что выборы прошли 17 декабря, протесты в городе – 18-го, а 19-го числа пошли на спад. Однако 24 декабря небольшая толпа попыталась силой захватить городские здания, что является беспрецедентным для Сербии, напомнил он.

"Не исключено, что за протестами могут стоять в том числе российские граждане. Их могло быть немного, но они точно есть", – уточнил эксперт, имея в виду российских релокантов, уехавших из России после февраля 2022 года.

По его словам, попытка штурма поменяет подход сербских властей к действиям оппозиции. Теперь последним придется пытаться сохранить свое легальное положение для продолжения участия в политике.

"Те, кто стоит за протестами, делегитимизируют оппозицию, и надо понимать, кто остается в легальном и нелегальном поле и может быть арестован", – указал он.

Также Бондаренко заключил, что оппозиция показывает свой непарламентский характер, если идет на такую эскалацию. Теперь переговоры являются единственным шансом для оппозиции, чтобы остаться в легальном поле, сказал он.

17 декабря в однопалатный парламент Сербии прошли внеочередные выборы. По предварительным результатам, коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича получила 47% голосов. На втором месте с 23% находится оппозиционная коалиция "Сербия против насилия".

Вечером 18 декабря лидеры оппозиции потребовали от избирательной комиссии аннулировать итоги голосования. Она собрала несколько тысяч своих сторонников на протест перед зданиями скупщины и администрации Белграда.

24 декабря сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на попытку штурма полиция применила слезоточивый газ.

Из-за беспорядков двое полицейских получили серьезные травмы. Всего было задержано более 35 участников митинга. Также из-за действий сторонников оппозиции было повреждено историческое здание городской администрации.

Вучич в своем обращении к нации заявил, что в стране речь не идет о революции. Также он поблагодарил иностранные службы за заранее предоставленную информацию о попытке беспорядков.



По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад пытается раскачать ситуацию в Сербии. По ее словам, налицо попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов".

Россия оказывает поддержку Сербии в урегулировании косовского кризиса – посол РФ