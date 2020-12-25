Эрдоган заявил, что считает Путина человеком, который держит свое слово

Фото: AP/Turkish Presidency, Pool

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает российского президента Владимира Путина честным человеком. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе большой пресс-конференции Путин назвал Эрдогана тем, кто "держит свое слово", несмотря на возможные разногласия.

"На самом деле это те слова, которые описывают и его самого [Путина]. Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек", – заявил турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Эрдоган отметил, что между Турцией и Россией установились прочные отношения, которые позволяют уверенно следовать к обозначенным властями целям.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция намерена улучшить отношения с партнерами по НАТО путем установления связей с администрацией Байдена. В Анкаре также готовы скорректировать внешнюю политику из-за возможных санкций Евросоюза.